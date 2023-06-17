الدبيبة: مخاتير المحلات يمثلون المستوى الأول من مستويات الإدارة الحكومية والمحلية

الوطن| رصد

قال رئيس الحكومة منتهية الولاية “عبدالحميد الدبيبة” في كلمته خلال فعليات ملتقى مخاتير المحلات،” أن مخاتير المحلات يمثلون المستوى الأول من مستويات الإدارة الحكومية والمحلية.

وأضاف الدبيبة،“أكدنا مع وزارة الحكم المحلي تفعيل الهياكل الإدارية وإصدار لائحة مخاتير المحلات ليصبح دورهم واضحًا وفاعلًا ضمن وزارة الحكم المحلي، منبهًا إلى أن يكون أول قرار للمخاتير هو مساعدة الحكومة في التصدي للمهاجرين.

وفي ذات السياق، أشار رئيس الحكومة منتهية الولاية إلى ضرورة تفكيك المركزية، مؤكدًا أنها سبب من أسباب أزمة ليبيا، وأن المخاتير هم نقطة البداية التي ستساعد الحكومة قي تفكيك المركزية.

وأكد الدبيبة على ضرورة أخذ مخاتير المحلات والبلدات والوزارات على محمل الجد هذا الحمل الثقيل الذي أصبح في المركزية، لتتقاسم الأحمال وتتوزع الخيارات بشكل واضح، دون تهميش أي منطقة، كما نبّه إلى حاجة بعض البلديات إلى مزيد من التدريب لتتحمل هذه المسؤولية.