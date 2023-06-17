رئيس المراقبين الجويين: تقييد الرحلات اعتباراً من الأربعاء لحين استجابة الدبيبة لمطالبنا

قال رئيس نقابة المراقبين الجويين طرابلس نوري أبو قاسم، إن الحركة الجوية ستقيد في كل المطارات الليبية، لمدة 4 ساعات يومياً من الساعة 9 صباحا حتى الـ1 ظهرا، اعتبارا من يوم 21 يونيو الجاري (الأربعاء المقبل).

أضاف في تصريحات صحفية أنه بعد الساعة الـ1 ظهرا سيسمح لمغادرة طائرة واحدة فقط كل نصف ساعة، وسنستمر في تقييد الرحلات حتى يتم تحقيق مطالبنا، ونحمل وزير المالية بالحكومة المنتهية مسؤولية هذه العرقلة.

وتابع قائلًا “لم تلتزم وزارة المالية بمطالب نقابة المراقبين الجويين، رغم تعليمات رئيس الحكومة المنتهية ومراسلات وزير المواصلات ورئيس مصلحة الطيران المدني بالخصوص”.