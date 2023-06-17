الدبيبة: أنا أعتز بالديمقراطية 

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، السبت، بمجمع غابة النصر طرابلس، في فعاليات انعقاد برلمان الشباب الليبي في جلسته الأولى، بعد انتخابهم من دوائرهم الانتخابية في كافة المدن الليبية، بحضور وزراء الاقتصاد والعمل والتأهيل والدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، ومستشار الدبيبة لشؤون الشباب والمجتمع المدني.

وأكد الدبيبة في كلمة له، اعتزازه بهذه المحاكاة الديمقراطية وفخره بشباب ليبيا وهم يناقشون أهم الملفات الاقتصادية بكل مهنية وجدية، وتعزيز العمل الديمقراطي في بلادنا، وفق قوله.

وخصصت الجلسة لمناقشة ملف المحروقات في كافة جوانبه، واستعراض تقرير المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، حيث أعطيت الملاحظات في هذا الملف لكل أعضاء اللجان النوعية، وفتح باب النقاش بخصوصها.

وشارك وزيرا العمل والتأهيل والاقتصاد والتجارة بمداخلات في ملف دعم المحروقات والخطوات الإجرائية المتخذة من قبل الحكومة.

وكلف في بداية الجلسة أكبر الأعضاء سنا رئيسا للبرلمان وانتُخبت اللجان النوعية بالبرلمان، وجرى في نهاية الجلسة التصويت على المقترحات المقدمة بشأن ملف المحروقات.