برلمان الشباب يعقد جلسة مُحاكاة برلمانية بحضور الدبيبة

طرابلس 17 يونيو 2023 (وال)- أقيمت بطرابلس اليوم السبت، مُحاكاة جلسة برلمانية لأعضاء برلمان الشباب الليبي، بحضور رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة وعددٍ من الوزراء والوكلاء ومستشار محافظ ليبيا المركزي ومنظمات المجتمع المدني، والمهتمين بالشأن المدني.

وقال رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة – في كلمة له – مُخاطبًا أعضاء البرلمان إن “هذه الجلسة للتدريب وخلق واقع حقيقي، وهي ماذا نريد في المستقبل، ومعّرفًا بدورهم الحقيقي بأنهم سيكونون سلطة تشريعية تختار الحكومة وتحاسبها وتعتمد الوزراء والميزانية”.

وأضاف الدبيبة أن “برلمان الشباب نجح في خوض التجربة السياسية، بشكل منظم في تداول الجلسات واللجان، مؤكدًا أنه سيتبنى دراسة مخرجاته، مشيرًا إلى أن الانسداد السياسي الذي نعيشه اليوم هو نتيجة عدم الوعي بأهمية التداول السلمي للسلطة والفصل ما بين السلطات”.

وأشار الدبيبة إلى أنهم سيكونون أعضاء برلمان المستقبل وممثلين لمناطقهم وللأمة الليبية، وعليهم التواصل مع كل شرائح المجتمع الشبابية وغير الشبابية، قائلا إن “الأمة الليبية تنتظركم من أجل أن ترسموا خريطة مستقبل ليبيا”.

وأكد الدبيبة أن القاعدة الدستورية التي ستجرى عليها الانتخابات؛ يجب أن تبنى على أسس صحيحة، داعيًا أعضاء البرلمان أن ينتزعوا حقوقهم بشكلٍ سلمي.

وطالب الدبيبة أعضاء برلمان الشباب خلال هذه الجلسة التدريبية؛ بإعطاء رأيهم حول استبدال الدعم النقدي للوقود، داعيًا إياهم إلى الاجتماع باستمرار لتبادل وجهات النظر.

وناقش أعضاء البرلمان استبدال الدعم المباشر للوقود بالدعم النقدي العيني، ووضع آلية فعّلية لتوزيعه في كل المناطق، واستبدال الكميات المستورة من الخارج بكميات منتجة محليًا من خلال زيادة الطاقة الانتاجية للمصافي المحلية وإنشاء مصافي جديدة.

وجرى خلال نهاية جلسة المُحاكاة التصويت على اختيار أحد سياسات الدعم، وتم الاتفاق على ما هو عليه ببقاء الدعم للمحروقات.

وتكون البرلمان من عدة لجان منها؛ لجنة المتابعة والمواصلات، ولجنة الإدارة والحكم المحلي، ولجنة الاستثمار، ولجنة الأمن القومي، ولجنة الخارجية والداخلية، ولجنة الطاقة والموارد الطبيعية. (وال)

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