برلمان الشباب الليبي يعقد جلسته الأولى بطرابلس ويخصصها لملف المحروقات

عقد برلمان الشباب الليبي اليوم السبت، جلسته الأولى بعد انتخاب أعضاءه من دوائرهم الانتخابية ممثلين كافة المدن الليبية بمجمع قاعات غابة النصر بمدينة طرابلس.

وحضر الجلسة رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة وشارك فيها وزراء الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، والعمل والتأهيل علي العابد، والدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ومستشار الرئيس لشؤون الشباب والمجتمع المدني محمد حمودة.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة إنه تم في بداية الجلسة تكليف أكبر الأعضاء سنًا رئيساً للبرلمان وانتخاب اللجان النوعية بالبرلمان.

وأضاف أن الجلسة خصصت لمناقشة ملف المحروقات من كافة جوانبه، واستعراض تقرير المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، حيث أُعطيت الإحاطات في هذا الملف لكل أعضاء اللجان وفتح باب النقاش بخصوصه.

وأكد دبيبة، في مداخلته خلال الجلسة اعتزازه بهذه المحاكاة الديمقراطية وفخره بشباب ليبيا وهم يناقشون أهم الملفات الاقتصادية بكل مهنية وجدية، وتعزيز العمل الديمقراطي في ليبيا.

كما شارك وزيري العمل والتأهيل والاقتصاد والتجارة بمداخلات في ملف دعم المحروقات والخطوات الإجرائية المتخذة من قبل الحكومة.

وفي نهاية المحاكاة للجلسة تم التصويت على المقترحات المقدمة بشأن هذا الملف.

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يذكر أن أعضاء برلمان الشباب الليبي خضعوا لبرنامج تدريبي استمر لمدة أسبوع تحت اشراف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وأن برلمان الشباب الليبي نتج عن طريق الدوائر الانتخابية المعتمدة في ليبيا، شارك فيها كل شباب ليبيا في يوليو الماضي.