المركز الوطني للامتحانات يوضح اخر مستجدات نتيجة الشهادة الإعدادية

أنهى المركز الوطني للامتحانات عملية عد وفرز أوراق إجابة امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي بعد أن استلمها موظفي المركز من مختلف المدت والمناطق بكامل التراب الليبي.

وقال مدير عام المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد مسعود إن عملية اعتماد النتائج تجرى عبر ثلاثة مراحل أولها مرحلة العد والفرز ويتم فيها التحقق من استلام أوراق الإجابة ومن ثم مرحلة المسح بالماسحات الضوئية ورصد درجات الإجابة الصحيحة وكذلك مرحلة جمع الدرجات النهائية (أعمال السنة، الامتحانات المدرسية، امتحانات الدور الأول) بالمنظومة واحتساب النتائج النهائية للتلاميذ.

وحدد المركز آخر موعد 19 يونيو 2023 للمدارس في عملية إدخال درجات أعمال السنة ودرجة الامتحان النهائي لمادتي الحاسوب والكتابة وحمل المدارس المتأخرة المسؤولية المترتبة على ذلك مؤكدا أنه لن يتم انتظار المتأخرين لاستكمال عملية تجهيز النتائج.

وأشار مدير عام المركز الوطني للامتحانات إلى أنه لن يتم فتح باب الطعون في أعمال السنة أو في الامتحانات المدرسية بعد اعتماد النتائج.