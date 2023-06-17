ممثل “الفاو”: يجب مراجعة سياسات النظام الزراعي والغذائي في ليبيا

أكد المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا “عبد الحكيم الواعر” على ضرورة مراجعة كل السياسات المتعلقة بقطاعات الأمن الغذائي والزراعي في ليبيا مع وجود فرص للاستفادة من تجارب الدول الأخرى إلى جانب مراجعة الإستراتيجيات في ظل التحديات الحالية من بينها الصراع الدائر في أوكرانيا.

جاء ذلك خلال لقاء مسؤول منظمة الأغذية والزراعة ” فاو” مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “حسين القطراني” بالقاهرة.

وتناولت المباحثات خلال الاجتماع تحديد مساهمة المنظمة في الأولويات الوطنية للتنمية الريفية والأمن الغذائي في ليبيا إلى جانب العمل على إعادة تنشيط برنامج الصندوق الإنمائي الأحادي في ليبيا، والعديد من الأمور التي تركز على عدد من الأولويات من بينها وضع خطة إستراتيجية للأمن الغذائي الوطني وفقاً لما تم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة العليا لإستراتيجية الأمن الغذائي.

وفي هذا الصدد قالت المنظمة في تقرير لها، إن ليبيا في حاجة إلى تعزيز القدرات الوطنية لمراقبة استهلاك المياه وإنتاجيتها من خلال الاستشعار عن بعد واعتماد خيارات فعالة لزيادة إنتاجية المياه في منطقة فزان، كبرنامج تجريبي يتم توسيعه في جميع أنحاء البلاد، ويتمثل تأثير هذا المشروع في تحسين الأمن الغذائي في المنطقة من خلال الاستخدام الفعال للمياه الزراعية.