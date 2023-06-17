تفاصيل القبض على مصري يمتهن النصب والإحتيال بهذه الطريقة

أعلنت مديرية بنغازي، اليوم السبت عن تمكن “مركز شرطة القوارشة” من ضبط مصري الجنسية يمتهن النصب والإحتيال حيث يقوم بإستئجار معدات صناعية من بعض المحال ومن ثم يقوم ببيعها بسوق العشية.

إستجابة لشكوى مواطن تقدم بها إلى مركز شرطة القوارشة ضد شخص مصري الجنسية قام بإستئجار معدات منه كون الشاكي يمتلك محل لإيجار المعدات الصناعية والمعدات هي عدد1هلتي كبير الحجم وعدد 2 هلتي صغير الحجم وعدد 2 جلخ ولم يقم بإرجاع المعدات وقفل هاتفه الشخصي .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز العميد سالم بوفارس تعليماته بالبحث والتحري عن الشخص المطلوب وتم خروج أعضاء التحريات بإمرة رئيس الوحدة ملازم أول ادريس السعيطي إلى مكان الواقعة وعدة اماكن يتردد عليها الشخص المطلوب كما أفاد الشاكي وعُقب جمع المعلومات تم تحديد مكان سكنه بمنطقة بوهديمة حيث تم انتقال أعضاء التحريات وضبط الشخص المطلوب والإنتقال به إلى المركز .

وبالإستدلال معه تبين انه يُدعى م.ص.ن من مواليد 1987 مصري الجنسية وإعترف بأنه قام ببيع المعدات التي قام بإستئجارها من أكثر من محل بسوق العشية .

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.