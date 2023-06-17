تفاصيل إحباط محاولة تهريب مهاجريـن إلى إيطاليا على متن قارب

أفادت مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت عن تمكن “مركز شرطة الكويفية” ينجح في إحباط محاولة تهريب 29 مُهاجراً غير شرعي إلى دولة إيطاليا على متن قارب بمنطقة الكويفية (عين زيانة).

وعُقب ورود معلومات لدى أعضاء التحريات بمركز شرطة الكويفية مفادها وجود قارب على شاطئ بحر الكويفية (عين_زيانة) وفي وضع إشتباه .

وعلى الفور تم انتقال قوة بإمرة السيد رئيس المركز لواء محمد امراجع الدرسي وآمر وحدة التحريات بالمركز ن.ض عبدالسلام ميما البرغثي إلى مكان القارب حسب المعلومات الوردة .

وعند وصول القوة تم مشاهدة عدد من المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية البنقلاديشية وهم على متن القارب سالف الذكر وعددهم 29 شخصا وتم ضبطهم وكذلك تم الإستعانة بآلات ثقيلة لإستخراج القارب .

وتم الإنتقال إلى المركز وتسليمهم إلى جهات الإختصاص.