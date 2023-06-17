انتشال جثة مجهولة الهوية قذفتها الأمواج على الشواطئ شرقي بنغازي

أعلن الهلال الأحمر الليبي –فرع توكرة، انتشال جثة مجهولة الهوية قذفتها الأمواج على شواطئ منطقة المبني شرقي بنغازي.

وأشار الهلال الأحمر في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع ” فيسبوك ” مساء أمس الجمعة، أن الجثة يُرجح أن تعود لمهاجر غير شرعي.

موشحا بأن بلاغا ورد اليها من الجهات الأمنية بظهور جثة تعود لمهاجر، حيت تحركت الفرق التابعة له وانتشلت الجثة من على شواطئ منطقة ” المبني ” بعد أخذ علامتها ونقلها بالتعاون مع السلطات المحلية.

كما لفت الهلال إلى أن إدارة الفرع ستعقد اليوم الأحد اجتماعا مع كافة أقسامه داخل غرفة الطوارئ لمناقشة نشاط العمليات وطرق دعم التحرك الميداني.