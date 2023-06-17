القبض على متهمين بسرقة أسلاك كهربائية في بنغازي

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة المؤقتة، اليوم السبت، ضبط متهمين لم تحدد عددهم، على ذمة واقعة سرقة أسلاك كهربائية في منطقة بوعطني بمدينة بنغازي.

وتعود أحداث الواقعة بعد تلقى فرع الإدارة العامة للشرطة الكهربائية بنغازي بلاغًا يفيد بسرقة أسلاك كهربائية على مسافة 17 عمودا كهربائيا بمنطقة بوعطني، وفق بيان صادر عن الوزارة عبر فيسبوك.

وتوجهت دوريات فرع الإدارة إلى مكان البلاغ وبمراجعة إحدى كاميرات المراقبة بالمنطقة جرى تحديد السيارة المستخدمة في السرقة وضبطها ومن كان على متنها.

كما عثر داخل السيارة على المعدات المستخدمة في السرقة، وبالتحقيق مع المتهمين اعترفوا بارتكابهم واقعة السرقة، ليتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.