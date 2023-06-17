ليبيا الان

القبض على متهمين بسرقة أسلاك كهربائية في بنغازي

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة المؤقتة، اليوم السبت، ضبط متهمين لم تحدد عددهم، على ذمة واقعة سرقة أسلاك كهربائية في منطقة بوعطني بمدينة بنغازي.

وتعود أحداث الواقعة بعد تلقى فرع الإدارة العامة للشرطة الكهربائية بنغازي بلاغًا يفيد بسرقة أسلاك كهربائية على مسافة 17 عمودا كهربائيا بمنطقة بوعطني، وفق بيان صادر عن الوزارة عبر فيسبوك.

وتوجهت دوريات فرع الإدارة إلى مكان البلاغ وبمراجعة إحدى كاميرات المراقبة بالمنطقة جرى تحديد السيارة المستخدمة في السرقة وضبطها ومن كان على متنها.

كما عثر داخل السيارة على المعدات المستخدمة في السرقة، وبالتحقيق مع المتهمين اعترفوا بارتكابهم واقعة السرقة، ليتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

الوسوم

بنغازي وزارة الداخلية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك