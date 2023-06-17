كاميرا مراقبة تطيح بتشكيل عصابي يمتهن السرقة

بعد تلقى فرع الادارة العامة للشرطة الكهربائية بنغازي بلاغ مفاده حصول واقعة سرقة اسلاك كهربائية على مسافة سبعة عشر اعمدة كهربائية بمنطقة بوعطني.

وبحسب وزارة الداخلية، توجهت دوريات فرع الادارة إلى مكان البلاغ حيث وبمراجعة إحدى كاميرات المراقبة بالمنطقة تم تحديد المركبة المستخدمة في السرقة.

وباشر أعضاء الفرع التحري عتها مما أسفر عن ضبطها ومن كان على متنها وعثر بداخلها على المعدات المستخدمة في السرقة .

وبالتحقيق مع المتهمين اعترفوا بارتكابهم لواقعة السرقة ؛ واتخذت حيالهم الاجراءات القانونية.