إحباط محاولة تهريب 29 مُهاجراً غير شرعي إلى إيطاليا

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت، إحباط محاولة تهريب 29 مهاجرا غير شرعي على متن قارب بمنطقة الكويفية إلى إيطاليا.

وتعود أحداث الواقعة عقب ورود معلومات إلى أعضاء التحريات بمركز شرطة الكويفية تفيد بوجود قارب على شاطئ بحر الكويفية بمنطقة عين زيانة في «وضع اشتباه»، وفق بيان صادر عن المديرية عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”.

وتوجهت قوة تحت إمرة رئيس المركز وآمر وحدة التحريات، إلى مكان القارب، حيث جرى ضبط 29 مهاجرا يحملون الجنسية البنغالية، واستخراج القارب بواسطة آلات ثقيلة. وجرى الانتقال بالمهاجرين إلى المركز وتسليمهم إلى جهات الاختصاص.