صحة هانيبال القذافي تتدهور مع إضرابه عن الطعام في بيروت

أعلن محامي هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، تدهور حالة موكله الصحية في الأسبوع الثاني من إعلانه الإضراب عن الطعام، احتجاجا على اعتقاله في بيروت دون محاكمة.

وقال ممثل الدفاع، بول رومانوس، أن هانيبال القذافي يشرب كميات قليلة من الماء، مضيفا أن موكله يعاني من هزال وآلام في العضلات.

وأضاف: “لولا إرادته القوية، لما تمكن من الاستمرار”، موضحا أن طبيبا يجري فحوصا يومية لموكله المحتجز والذي يعاني أيضا من آلام في الظهر تبيّن أنها التهاب في العمود الفقري.

وقال رومانوس في وقت سابق من الشهر الجاري إن آلام الظهر التي يعانيها نجل القذافي ناجمة عن احتجازه في غرفة صغيرة لا يُمكنه التحرّك فيها بحرّية أو أداء تمارين رياضية.

يشار إلى أن هانيبال القذافي تم اعتقاله في لبنان منذ عام 2015 بعد اختطافه لفترة وجيزة من سوريا المجاورة، حيث كان يقيم كلاجئ سياسي.

وقام مسلحون لبنانيون بخطفه للمطالبة بمعلومات عن مكان وجود رجل الدين الشيعي اللبناني البارز موسى الصدر الذي اختفى في ليبيا قبل 45 عاما.

ويقبع هانيبال في أحد سجون بيروت دون محاكمة منذ ذلك الحين.