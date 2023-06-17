المريمي: أتوقع أن تأخذ “6+6” بالملاحظات على قوانين الانتخابات

قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، إن عدة جهات تُجري نقاشات حول بعض النقاط العالقة في القوانين الانتخابية التي أعدّتها لجنة “6+6”.

وتوقع المريمي في تصريح صحفي أن تأخذ اللجنة بهذه الملاحظات لاسيما المتعلق منها بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وأشاد المريمي ببيان القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية ودعوته البعثة الأممية والأجسام الرسمية للاضطلاع بدورهما في العملية الانتخابية وتنظيم الانتخابات من جهة وتشكيل حكومة موحّدة تشرف عليها من جهة أخرى.

وأشار إلى أن البيان حثّ البعثة الأممية على الوقوف إلى جانب الليبيين حتى تتم العملية الانتخابية.

ولفت المريمي إلى أن القوانين تحتاج إلى وفاق واتفاق بين الليبيين من أجل أن تتم العملية الانتخابية ويُقبل بالنتائج بعد إجرائها.