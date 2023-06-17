أبو القاسم: سنبدأ يوم الأربعاء اعتصام مفتوح وإيقاف الرحلات حتى تنفيذ مطالبنا

قال رئيس نقابة المراقبين الجويين نوري أبو القاسم: سنشرع من الأربعاء المقبل في تنفيذ اعتصام مفتوح وإيقاف الرحلات إلى أن تنفذ مطالبنا.

وأضاف “أبو القاسم” في تصريحات صحفية، قائلا: سنوقف الرحلات بشكل مبدئي 4 ساعات يوميا وسنسمح بعدها بإقلاع أو هبوط طائرة واحدة كل نصف ساعة، يستثنى من ذلك رحلات الحجاج وطائرات الإسعاف والطيران العسكري.

وتابع: مطالبنا هي دفع الفروقات المالية لأكثر من سبع سنوات ودمجنا ضمن المستهدفين بجدول المرتبات الموحد.

وأشار إلى أن عدد المراقبين في كل مطارات ليبيا لا يتجاوز 200 مراقب وقيمة مستحقاتنا المالية لا تتعدى 7 أو 8 مليون دينار.

مختتما: سبق وأن نفذنا اعتصاما مماثلا في مارس الماضي استمر ساعتين فقط ووعدنا خلالها بتنفيذ كل طلباتنا وهي الآن قيد وزارة المالية ولا نعلم الأسباب وراء عدم صرفها.