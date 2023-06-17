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بوتسوانا تنهي آمال ليبيا في التأهل لكأس الأمم الأفريقية 2023

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أنهى منتخب بوتسوانا آمال نظيره الليبي في التأهل لكأس الأمم الأفريقية 2023، بعد الفوز عليه 1-0، مساء السبت في ملعب فرانسيستوون ستاديوم.

والتقى المنتخبان اليوم في الجولة قبل الأخيرة لمنافسات المجموعة 10 من التصفيات المؤهلة للبطولة القارية المؤجلة التي تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

ولم ترتق المباراة للمستوى رغم أهميتها للمنتخب الليبي. وسجل جاب موهوتسيوا هدف بوتسوانا الوحيد في الدقيقة 45، منح بها منتخب بلاده فوزه الأول في التصفيات.

وبهذا الفوز رفع منتخب بوتسوانا رصيده إلى 4 نقاط، ليتقدم إلى المركز الثالث في المجموعة العاشرة، فيما توقف رصيد منتخب ليبيا عند 3 نقاط في المركز الرابع (الأخير).

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