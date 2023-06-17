الخليفي: خصصنا مكانا في منطقة “باب العزيزية” لبيع الأضاحي 

أكد عميد بلدية طرابلس المركز “إبراهيم الخليفي”، أنه تم تخصيص مكانا في منطقة “باب العزيزية ” (سوق الثلاثاء سابقا ) لبيع أضاحي العيد،
وأضاف “الخليفي” في تصريحات صحفية قائلا: منعنا أي نشاط خارج المكان المذكور؛ حفاظا على صحة وسلامة الجميع.
وأشار إلى أن المكان المحدد سيجهز بفريق أطباء بيطريين، وحرس بلدي، ومياه، وطرق للتخلص من المخلفات، وحراسة.
وتابع: منعا للازدحام وحماية السكان لن يسمح ببيع المواشي والأغنام في الساحات والأزقة الواقعة داخل نطاق طرابلس المركز.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24
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