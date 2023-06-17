عرب نيوز: الملف الليبي على رأس محادثات وزير خارجية إيطاليا ونظيره الإماراتي اليوم في أبوظبي

أشارت صحيفة عرب نيوز السعودية الناطقة بالإنجليزية في تقرير لها إلى أن ملف الأزمة الليبية من المقرر أن يكون على رأس محادثات وزير خارجية إيطاليا ونظيره الإماراتي اليوم الأحد في أبوظبي

وأضافت الصحيفة السعودية، أن وزير خارجية إيطاليا يتوجه اليوم الأحد ولمدة يومين في زيارة رسمية إلى الإمارات.

كما أعلنت الصحيفة، أن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني سيلتقي نظيره الإماراتي لمناقشة الأوضاع في ليبيا وقضايا الهجرة. متابعة، تاياني سيستعرض المؤتمر الدولي الذي ستستضيفه إيطاليا في يوليو المُقبل بشأن قضايا الهجرة.

وأكدت أن، هناك تقارب متزايد في مواقف إيطاليا و الإمارات بشأن ليبيا لم يكن من الممكن تصوره حتى سنوات قليلة مضت. مضيفة، أن الإمارات نسجت شبكة علاقات كثيفة مع القادة الليبيين الرئيسيين، وأن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات استقبل االقائد العام المشير “خليفة حفتر” ورئيس حكومة الوحدة المؤقتة “عبدالحميد الدبيبة”.