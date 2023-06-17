الخطابي: الموقف الأمريكي في ليبيا غامض.. وواشنطن تسعى لتدوير الأزمة

قال عضو مجلس النواب “المبروك الخطابي” السبت، إن الموقف الأمريكي في ليبيا غامض، “ونعتقد أن واشنطن تسعى لتدوير الأزمة في البلاد”.

وأضاف الخطابي في تصريحات صحفية، أنه لو كانت أمريكا صادقة في مساعيها لحل الأزمة في ليبيا لكان الأجدى بها دعم لجنة 6+6 لإنجاحها، لافتا إلى أن لجنة 75 السابقة ثبت عليها الفساد وعمليات الرشاوي بشهادة صحف أمريكية كبرى.

وتابع أن الحكومة الحالية الناتجة عن لجنة جنيف فشلت وأخلت بالتزاماتها تجاه الانتخابات.

وطالب الخطابي القادة الليبين بالإتفاق فيما بينهم والتنازل لحل الأزمة، وإدراك حجم المخاطر المحيطة بالبلاد.

كما لفت الخطابي إلى أن المجتمع الدولي لا تحركه العواطف بل المصالح، مؤكدا أن الأزمة الليبية لن تنتهي إلا بأيدي الليبيين، داعيا إلى إفساح المجال للشعب الليبي لاختيار من يحكمه بحرية.