| الدبيبة يطالب بضرورة وجود دستور عادل لجميع الليبيين

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2023/06/18 على الساعة 00:56

: دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، لإصدار ما وصفه بـ”دستور عادل لجميع الليبيين”، وذلك خلال عقد برلمان الشباب الليبي، جلسته الأولى، السبت، بعد انتخاب أعضاءه من دوائرهم الانتخابية ممثلين عن المدن الليبية، بحضور الدبيبة، ووزراء الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، والعمل والتأهيل، علي العابد، والدولة لشؤون مجلس الوزراء، عادل جمعة، ومستشار الرئيس لشؤون الشباب والمجتمع المدني، محمد حمودة.

وطالب الدبيبة لدى حضوره، في العاصمة طرابلس، المبادرة الوطنية لتمكين الشباب، ومحاكاة برلمان الشباب ضمن مبادرته لتعلم الديمقراطية، بوضع ما وصفه بقاعدة قانونية نظيفة للانتخابات، من دون إقصاء أو تهميش لأي طرف، أو تفصيل لحساب جهات على حساب جهات أخرى.

وشهدت الجلسة التي انعقدت بمجمع قاعات “غابة النصر” بمدينة طرابلس، تكليف أكبر الأعضاء سنًا رئيسًا للبرلمان وانتخاب لجانه النوعية، فيما خصصت الجلسة لمناقشة ملف المحروقات من جميع جوانبه، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة.

وأشار الدبيبة إلى أن مهمة حكومته هي تأمين الانتخابات المقبلة، داعياً لانتزاع القاعدة الدستورية ممن وصفهم بالعابثين. كما سخر الدبيبة من مجلس النواب الحالي وأعضائه، وقال مداعباً برلمان الشباب إنه “سيعد بعدم رؤية الأحذية تتطاير في اجتماعهم”، وشدد على ضرورة بناء ديمقراطية صحيحة سلمية على أساس سليم، مطالباً بضرورة وجود دستور عادل لجميع الليبيين.

وأكد الدبيبة اعتزازه بهذه المحاكاة الديمقراطية وفخره بشباب ليبيا وهم يناقشون أهم الملفات الاقتصادية بكل مهنية وجدية، معتبرا أن ذلك يعزز العمل الديمقراطي في ليبيا.