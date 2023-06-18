الشبعاني: مخرجات 6+6 حصنها الدستوري الـ13 من تدخل “السلطة التشريعية

الوطن|رصد

قال أستاذ القانون العام الدكتور مجدي الشبعاني، إن مخرجات 6+6 حصنها التعديل الدستوري الثالث عشر من أن تتدخل فيها السلطة التشريعية “مجلس النواب” وهو نص صريح ولكذلك لا يمكن إعادة الامر إلى اللجنة.

وأضاف الشبعاني خلال مقابلة تلفزونية، أن على لجنة 6+6 عدم المساس بالتوافقات لأنها في هذه الحالة سوف تخرق النص

وبين استاذ القانون العام، أن مسألة توسيع الدائرة ومشاركة الجميع، يتوافق مع توفير البيئة السياسية الملائمة لاجراء الانتخابات، وهذا لا الامر لا يقع ضمن صلاحيات لجنة 6+6.

وتابع الشبعاني، أن اللجنة عملت وفق ما نص علية التعديل الدستوري الثالث عشر، ولم يحل لها الا بعض الاشكاليات وهي عبارة عن نزاع سياسي، وأمور اخرى لم يتم التوافق عليها مثل “مزدوجي الجنسية، وترشح العسكريين”، وحاوت قدر الامكان أن تسقط هذه الاسقاطات السياسية وأن تفتح الباب أمام الجميع.

وأوضح أستاذ القانون العام، أن لجنة 6+6 وقعت في مغالطات قانونية كثيرة، من بينها قانون ترشح الرئيس أن على المترشحين في الانتخابات عدم حملهم لازدوتجبة الجنسية وأنما فقط الجنسية الليبية.