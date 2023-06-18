| لجنة “5+5” تبحث في تونس إجراءات إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية

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2023/06/18 على الساعة 00:24

: ناقشت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، السبت، مع مكون مراقبة وقف إطلاق النار التابع البعثة الأممية إجراءات إخراج المرتزقة والقوات والمقاتلين الأجانب.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان عبر صفحتها “فيسبوك”، أن الاجتماع الذي استمر يومين اثنين عقد في تونس العاصمة. وقد بحث الطرفان تنفيذ آلية مراقبة وقف إطلاق النار التي يقودها ويملكها الليبيون.

وركز الاجتماع الذي عقد في تونس العاصمة بحسب البيان على “الإجراءات المتعلقة بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية” دون مزيد من التفاصيل.