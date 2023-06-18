عرب نيوز: محادثات “إيطالية إماراتية” مرتقبة بشأن الأزمة الليبية في أبوظبي

الوطن|رصد

قالت صحيفة عرب نيوز السعودية الناطقة بالإنجليزية في تقريرا لها، إن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني سيلتقي نظيره وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد ، لمناقشة الملف الليبي والأوضاع في ليبيا وقضايا الهجرة.

وأكدت الصحيفة، أن وزير خارجية إيطاليا يتوجه اليوم الأحد ولمدة يومين في زيارة رسمية إلى الإمارات.

وأضافت الصحيفة في تقريرها أن تاياني سيستعرض المؤتمر الدولي الذي ستستضيفه إيطاليا في يوليو المُقبل بشأن قضايا الهجرة.

وبينت الصحيفة أن هناك تقارب متزايد في مواقف إيطاليا والإمارات بشأن ليبيا لم يكن من الممكن تصوره حتى سنوات قليلة مضت.