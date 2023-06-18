أوحيدة: المجتمع الدولي والأمم المتحدة من يتحمل مسؤولية تجاوزات المصرف المركزي

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة،” إن من يتحمل هذه مسؤولية التجاوزات التي ارتكبت بالمصرف المركزي بالدرجة الأولى هو المجتمع الدولي و الأمم المتحدة؛ لإنها تعطي شريعة لمن لا شريعة وطنية أو محلية له.

وأضاف اوحيدة في مقابلة تلفزيونية،” الحكومات التي تصرف أموال ليبيا بترتيبات مالية تُدار من الخارج هي أيضًا غير شرعية ومسحوب منها الثقة من السلطة التشريعية سواء كانت حكومة السراج أو حكومة الدبيبة المنتهية.

وأكد عضو مجلس النواب أن صرف هذه الأموال بدون بميزانيات يعد جربمة بحد ذاتها، فمن المعروف وفق القوانين الليبية أن الأموال تُصرف بميزانيات معتمدة من السلطة التشريعية وهذا ما لم يتم منذ عدة سنوات.

وأشار أوحيدة إلى أن الجريمة لا تنحصر على 7 مليارات فقط بل هي أكبر من ذلك، فنحن نعلم كيف كانت تصرف الأموال بالاعتمادات والتي لم يستفيد منها المواطن بشيء بل زادت عبء كبيرة على كاهله.

كما ذكر عضو مجلس النواب فترة الاعتمادات عام 2017 و2018 حيث وصل سعر الصرف إلى 10 دينار ليبي ووصل الفرق بين النقد والمصرف إلى 40% ، و كان السبب وراء هذه الاعتماد أنها كانت تُحال إلى عملة صعبة ومن ثم تدخل السوق السوداء لتستنزف العملةلينشأ الفارق الكبير بعدها بين النقد وبين المعاملة المصرفية.

كما أشار أوحيدة إلى الفساد الذي يشوبه دعم المحروقات، وإنه إلى الآن لم تخرج جهة من مجلس النواب لتصرح بقيمة الدعم، الذي يصرف على عائلات ارستقراطية في أروبا ربما تصل إلى 15 ألف عائلة.