| منظمة إسبانية تنقذ 117 مهاجرا أبحروا من ليبيا

|

2023/06/17 على الساعة 23:06

: قالت منظمة أوبن آرمز الخيرية الإسبانية إنها أنقذت 117 مهاجرا اليوم السبت، كانوا على متن قارب خشبي متهالك، وأبحر القارب من ليبيا في أحدث رحلة عبور للبحر المتوسط محفوفة بالمخاطر وفق “رويترز”.

وسلَّط انقلاب قارب قبالة اليونان الأسبوع الماضي، في حادث أدى لمقتل 78 شخصا على الأقل من بين مئات كانوا على متن قارب الصيد المكدس، الضوء مرة أخرى على مقتل آلاف المهاجرين كل عام بينما يفرون من الفقر والصراع في أفريقيا والشرق الأوسط.

وقالت منظمة أوبن آرمز في بيان، إنها انتشلت من البحر اليوم السبت 117 شخصا معظمهم من إريتريا والسودان وليبيا ومنهم 25 امرأة وطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات.

وجرت عملية الإنقاذ في المياه الدولية على بعد 30 كيلومترا قبالة الساحل الليبي بعد أن غادر القارب ميناء صبراتة تحت جنح الظلام الساعة 0100 بتوقيت جرينتش، وفقا للبيان ومتحدث باسم المنظمة الخيرية. وقالت المنظمة إن جميع الركاب يخضعون حاليا لفحص طبي على متن سفينتها، دون تقديم المزيد من التفاصيل عن المكان الذي سيتم نقلهم إليه.