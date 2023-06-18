الخطابي: الموقف الأمريكي في ليبيا غامض والأزمة لن تنتهي إلا بأيدي الليبيين

الوطن|رصد

قال عضو مجلس النواب المبروك الخطابي، إن الموقف الأمريكي في ليبيا غامض، و واشنطن تسعى لتدوير الأزمة في البلاد، مشيرا إلى إنه لو كانت أمريكا صادقة في مساعيها لحل الأزمة في ليبيا لكان الأجدى بها دعم لجنة 6+6 لإنجاحها.