الخطابي: الموقف الأمريكي في ليبيا غامض والأزمة لن تنتهي إلا بأيدي الليبيين

الوطن|رصد
قال عضو مجلس النواب المبروك الخطابي، إن الموقف الأمريكي في ليبيا غامض، و واشنطن تسعى لتدوير الأزمة في البلاد، مشيرا إلى إنه لو كانت أمريكا صادقة في مساعيها لحل الأزمة في ليبيا لكان الأجدى بها دعم لجنة 6+6 لإنجاحها.
وأضاف الخطابي لجنة الـ 75 السابقة ثبت عليها الفساد وعمليات الرشاوي بشهادة صحف أمريكية كبرى، معتبرا أن الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة الناتجة عن لجنة جنيف جربت وأخلت بالتزاماتها تجاه الانتخابات.
وطالب عضو مجلس النواب من القادة الليبين بالإتفاق فيما بينهم والتنازل لحل الأزمة، وعليهم إدراك حجم المخاطر المحيطة بالبلاد.
وانتهى حديثه أن المجتمع الدولي لا تحركه العواطف بل المصالح، والأزمة الليبية لن تنتهي إلا بأيدي الليبيين،
داعيا إلى إفساح المجال للشعب الليبي لاختيار من يحكمه بحرية.
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