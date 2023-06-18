وصول القافلة الطبية “نبض الحياة” إلى مدن الجنوب

الوطن| رصد

وصلت القافلة الطبية “نبض الحياة” اليوم السبت إلى مدينة تراغن، وذلك بتنظيم من وزارة الصحة بالحكومة الليبية؛ لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتقديم خدمات رعاية صحية رفيعة الجودة.

وجاءت هذه الخطوة تنفيذاً لاستراتيجية الوزارة لتوطين العلاج بالداخل وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

وقالت مسؤولة القافلة الطبية الدكتورة فدوى الفايدي أن:”القافلة تضم فريق طبي مكون من 34 استشاري واخصائي ومن مختلف مناطقليبيا، وستستهدف مدن تراغن وبنت بية ومرزق وذلك.

من جهته أكد الدكتور محمد ابودبوس أحد المنظمين للقافلة : “أن القافلة تضم عددًا من الكوادر الطبية الوطنية من أطباء وجراحين وعناصرطبية مساعدة في مختلف التخصصات الطبية ومقسمة على مدن الجنوب.

وسيجري الفريق الطبي ما يقارب 100 عملية جراحية في تخصصات الباطنة ومناظير الجهاز الهضمي، باطنة وجراحة الأطفال، الأورام،الأنف والأذن والحنجرة، التجميل، العظام، أمراض النساء والولادة وعلاج العقم.

وأشار وزير الصحة الدكتور عثمان عبد الجليل إلى أن الجنوب الليبي هو مركز اهتمام حقيقي للوزارة أسوة بباقي المدن، وأن تنظيم القافلة الطبية يأتي لسد العجز في الخدمات الطبيةوتخفيف عناء التنقل للمواطنين في تلقي العلاج.

وأكد وزير الصحة حرص الوزارة بتطبيق استراتيجيتها لإصلاح النظام الصحي وإعادة ثقة المواطن به، والعدالة في تقديم الخدمات الصحيةلكافة المواطنين مع الأخذ بالاعتبار الخصائص الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية لكل منطقة ليبية والحاجات الفعلية لسكانها.