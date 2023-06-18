ليبيا.. مديرية أمن بنغازي تحبط تهريب 29 مهاجراً في منطقة الكويفية

أحبطت مديرية أمن بنغازي، السبت، محاولة تهريب 29 مهاجرا غير شرعي على متن قارب في منطقة الكويفية إلى إيطاليا.

ووفق بيان صادر عن مديرية أمن بنغازي، وردت معلومات إلى أعضاء التحريات في مركز شرطة الكويفية تفيد بوجود قارب على شاطئ بحر الكويفية بمنطقة عين زيانة في “وضع اشتباه”.

وتوجهت قوة تحت إمرة رئيس المركز وآمر وحدة التحريات إلى مكان القارب، حيث جرى ضبط 29 مهاجراً يحملون الجنسية البنجالية، واستخراج القارب بواسطة آلات ثقيلة، والانتقال بالمهاجرين إلى المركز، وتسليمهم إلى جهات الاختصاص.