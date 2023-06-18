المريمي: عدة جهات تجري نقاشات حول بعض النقاط العالقة في القوانين الانتخابية

الوطن|رصد

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، إن عدة جهات تجري نقاشات حول بعض النقاط العالقة في القوانين الانتخابية التي أعدتها لجنة 6+6، متوقعاً أن تأخذ بها اللجنة لاسيما المتعلق منها بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وعلق المريمي على بيان المشير خليفة حفتر الأخير حول لجنة 6+6 ودعوته إلى تشكيل حكومة تكنوقراط جديدة موحدة بقوله ” إنه يمثل دعوة للبعثة الأممية والأجسام الليبيـة الرسمية سواء التشريعية ومفوضية الانتخابات للاضطلاع بدورهما في العملية الانتخابية وتنظيم الانتخابات من جهة وتشكيل حكومة موحدة تشرف عليها من جهة أخرى.