المريمي: عدة جهات تجري نقاشات حول بعض النقاط العالقة في القوانين الانتخابية

الوطن|رصد
قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، إن عدة جهات تجري نقاشات حول بعض النقاط العالقة في القوانين الانتخابية التي أعدتها لجنة 6+6، متوقعاً أن تأخذ بها اللجنة لاسيما المتعلق منها بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
وعلق المريمي على بيان المشير خليفة حفتر الأخير حول لجنة 6+6 ودعوته إلى تشكيل حكومة تكنوقراط جديدة موحدة بقوله ” إنه يمثل دعوة للبعثة الأممية والأجسام الليبيـة الرسمية سواء التشريعية ومفوضية الانتخابات للاضطلاع بدورهما في العملية الانتخابية وتنظيم الانتخابات من جهة وتشكيل حكومة موحدة تشرف عليها من جهة أخرى.
وأضاف المستشار الإعلامي أن البيان حثّ البعثة الأممية على الوقوف إلى جانب الليبييـن حتى تتم العملية الانتخابية، مؤكدا أن القوانين تحتاج إلى وفاق واتفاق بين الليبييـن من أجل أن تتم العملية الانتخابية ويُقبل بالنتائج بعد إجرائها.
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