مذيع قناة التناصح: الشويرف كان مفتي القذافي ولا يجوز وصفه بالعلّامة

وصف عبدو القن، المذيع بقناة التناصح التابعة للمفتي المعزول، الصادق الغرياني، المفتي الراحل، المدني الشويرف، بـ«مفتي القذافي»، زاعما أنه لا يجوز وصفه بالعلّامة، بحسب تعبيره.

وقال القن، في منشور عبر «فيسبوك»: “ترحم على المدني الشويرف لا أحد يمنعك، لكن أن تصفه بعلامة زمانه وأحد أعمدة المذهب المالكي في ليبيا وأنه مفتي ليبيا السابق هذه وسعت منك شوية”، على حد قوله.

وأضاف “طبعا ما نبوش نتكلموا على تكفيره للثوار وأقسم بأنهم كفار لأنهم خرجوا على ولي نعمته وما نبوش نهدرزوا كيف أنه أخذ ثمن هذه الفتوى 60 ألف دينار وطالب برجوعه للأسمرية وما نبوش نقولوا أنه كان من ضمن المفتيين الذين حكموا على الشيخ محمد البشتي -رحمه الله- بالإعدام وأنه أحل قروض القذافي الربوية، الخلاصة أن الشويرف كان مفتي القذافي”، وفقا لحديثه.