شاهد.. حالة الطقس ودرجات الحرارة لـ3 أيام بدءاً من الاحد 18 يونيو 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 18 يونيو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تشهد استقرار في العوامل الجوية على معظم مناطق البلاد.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب خفيف في الصباح الباكر على المناطق الساحلية.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-29)مْ على المناطق الساحلية وتكون مابين (31-35)مْ على الدواخل، وتسجل ارتفاع تدريجي خلال اليومين القادمين على اغلب المناطق.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا على مناطق الجبل الأخضر، مع احتمال ظهور ضباب خفيف في الصباح الباكر على بعض المناطق.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة إلى خفيفة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25-28)مْ على معظم المناطق.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب على غات.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (34-40)مْ.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب على الكفرة.

الرياح: شمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (34-39)مْ.