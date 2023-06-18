الزوبية: صناديد المحجوب بمصراتة خرّ أمامهم الطغاة فكيف يقبلون بتحكم العباني في مسجدهم

هاجم جمال الزوبية، مدير الإعلام الخارجي السابق، رئيس هيئة الأوقاف، محمد العباني، قائلا: “صناديد المحجوب بمصراتة خرّ أمامهم الطغاة فكيف يقبلون بتحكم العباني في مسجدهم”، بحسب وصفه.

وقال الزوبية، في تغريدة عبر «تويتر»: “المسجد في زاوية المحجوب والإمام ابنها وكل المصلين منها ومركز التحكم لدى السنكوح العباني بزناس الزبونات العربية”، وفقا لحديثه.

وأضاف “السيارات المصفحة بالأوقاف يحكمها من على بعد 200 كيلو عن زاوية المحجوب. كيف يتم قبول ذلك من صناديد المحجوب الذين خرّ أمامهم الطغاة صرعى”، على حد قوله.