ليبيا والسعودية ودول إسلامية تتحرى هلال ذي الحجة

تتحرى ليبيا والسعودية وعدد من الدول الإسلامية عند صلاة المغرب اليوم هلال شهر ذي الحجة للعام 1444 هجريا.

ودعت المحكمة العليا في السعودية، إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الأحد عند آذان صلاة المغرب.

ومن المرتقب أن تستطلع دار الإفتاء الليبية هلال شهر ذي الحجة 1444 هجريا عند أذان مغرب اليوم، الموافق 29 ذي القعدة في 1444 هجريا.

من جانبه، أعلن مركز الفلك الدولي توقعه أن يكون غدا الإثنين أول شهر ذي الحجة، ليكون ثلاثاء الأسبوع القادم يوم وقفة عرفات والأربعاء أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وكانت ليبيا قد شهدت خلافا في عيد الفطر المبارك لعام 1444 هجريا، لاختلاف رؤية الهلال بين دار الافتاء الليبية والهيئة العامة للأوقاف في الحكومة التابعة للبرلمان.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار + مركز الفلك الدولي

