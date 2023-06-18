الطقس في ليبيا.. أجواء مستقرة والحرارة تصل لـ 40 درجة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت استقراراً في العوامل الجوية على معظم مناطق البلاد.

وبحسب نشرة أخبار الطقس التي نشرها المركز الوطني، عبر فيسبوك، تكون الحالة في (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، السماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب خفيف في الصباح الباكر على المناطق الساحلية، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 27 و29 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وتكون ما بين 31 و35 درجة مئوية على الدواخل، وستسجل ارتفاعا تدريجيا خلال اليومين المقبلين على أغلب المناطق.

وفي منطقة (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد)، السماء صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر أحيانا على مناطق الجبل الأخضر، مع احتمال ظهور ضباب خفيف في الصباح الباكر على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة إلى خفيفة، وتنشط أحيانا على المناطق الساحلية، وتتراوح درجات الحرارة بين 25 و28 درجة مئوية على معظم المناطق.

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وعن طقس (الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة)، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب على غات، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة تتراوح بين 34 و40 درجة مئوية.

وأخيراً في منطقة (الواحات – السرير – تازربو – الكفرة)، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب على الكفرة، والرياح شمالية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 34 و39 درجة مئوية.