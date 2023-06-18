التكبالي: اجتماع “المشير حفتر” و”عقيلة صالح” سيحسم ملف الحكومة البديلة

الوطن/رصد

اكد عضو مجلس النواب علي التكبالي أن اجتماع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وأعضاء مجلسه مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، سيحسم ملف الحكومة بالفعل، اضافة الى حسم الموقف من مشروعات قوانين الانتخابات.

واستبعد التكبالي أن يتمكن صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري من تحقيق هدفهما بتشكيل الحكومة الجديدة، على الرغم من أنها تحتل الأولوية بأجندتهما منذ أشهر عدة مقارنة بإجراء الانتخابات.

وأشار إلى رفض البعثة الأممية محاولات المجلسين ربط إنجازهما القوانين الانتخابية بوجود تلك الحكومة، وهو ما ترجمه البعض بعدم رغبة البعثة والمجتمع الدولي في التخلي عن الحكومة المنتهية، مستبعداً أي إمكانية لوجود حكومة مصغرة.