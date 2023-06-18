باتيلي يقدم إحاطة غدا أمام مجلس الأمن بشأن ليبيا

يقدم المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باثيلي يوم غد الاثنين إحاطة أمام مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا.

وكان باتيلي قال في إحاطة له أمام مجلس الأمن في 18 أبريل الماضي أنه إلى جانب استكمال الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، هناك حاجة إلى تهيئة أرضية متساوية لا تعطي ميزة غير مستحقة لمرشحين بعينهم وتولّد الثقة في الانتخابات بين جميع الأطراف.

ودعا باتيلي قادة ليبيا وجميع الأطراف الفاعلة ذات الصلة إلى الوفاء بما أعلنوه من التزام بإجراء الانتخابات من خلال حلول ملموسة ومقبولة من الجميع لتحقيق ذلك.