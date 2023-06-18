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الكبير يبحث مع سفير هولندا إعداد دورات تدريب لموظفي المصرف المركزي

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

بحث محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، مع السفير الهولندي دولف هوكونينغ التعاون الثنائي في إعداد وترتيب دورات تدريبية لموظفي المصرف المركزي بالتنسيق مع المصرف المركزي الهولندي.

وحسب بيان المصرف المركزي، اليوم الأحد، تطرق الاجتماع إلى التقرير الإيجابي عن ليبيا من صندوق النقد الدولي، وجهود ليبيا في مجال الطاقة المتجددة.

وفي مطلع يونيو الجاري، ناقش وفد مصرف ليبيا المركزي، برئاسة الصديق الكبير، مع المدير التنفيذي لمجموعة صندوق النقد الدولي جهود المصرف، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخارطة طريق المرحلة المقبلة.

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صحيفة العنوان الليبية

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