الراجحي: الليبيون كفروا بالنخبة الحاكمة بجميع أطرافها.. وعلى باتيلي استثمار فشل 6+6 لتحرك خطته

ليبيا – رأى رئيس مركز إسطرلاب للدراسات عبد السلام الراجحي العضو بجماعة الإخوان المسلمين، أن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لديه فرصة، فإذا قرر تشكيل لجنة عالية المستوى بشكل علني ومن أطراف عدة سيكون عليها قبول شعبي واسع”، مضيفا أن “الليبيين كفروا بالنخبة الحاكمة بجميع أطرافها، وعلى المبعوث الأممي استثمار فشل 6+6 لتحرك خطته.

الراجحي أوضح في تصريحات لـ”أصوات مغاربية”، أن الشعب الليبي يُريد تجديد الشرعية للأجسام باعتبار ذلك أفضل حلّ للوضع القائم، والشعب مستعد أيضا لقبول انتخابات برلمانية تأسيسية من دون ربطها بالضرورة بالانتخابات الرئاسية.

واعتبر الراجحي ربط الانتخابات البرلمانية بالرئاسية محاولة لإفشال المسار الانتخابي بالأساس وبالتالي استمرار مجلسي النواب والدولة في مناصبهم، مشددا على أن أعضاء من المجلسين لا يرغبون حقاً في تنظيم الانتخابات للحفاظ على ما يتمتعون به من امتيازات.

وأردف: “لن يتخلوا عن هذه الامتيازات بسهولة، ويجب ألا نقلل من المنافع الشخصية التي تدفع البعض لتعطيل مسارات الحل”.

وقال الراجحي :إنه خلال السنوات السبع الماضية – أي منذ اعتماد اتفاق الصخيرات في يناير 2016 من قبل مجلسي الدولة والنواب – شكّل الطرفان 18 لجنة واجتمعا أكثر من 100 مرة في داخل ليبيا وخارجها”، مشيرا إلى أن المنتوج من كل هذه اللجان صفري، إذ لم يتفقوا على أي شيء حتى تقاسم السلطة عبر التعيينات في المناصب السيادية

وتابع الراجحي حديثه :”عملية فشلهم مجددا في بوزنيقة مسألة متوقعة، لأن المجلسين تحركهم دوافع مصلحيّة، فنجاح هذه القوانين الانتخابية ستقصيهم من المناصب”.

وأكمل:” أن مقارنة النخبة السياسية الليبية الحالية بالنخب السياسية في العراق ولبنان مسألة غير دقيقة، لأن الانتخابات في هذين البلدين تُعيد تدوير نفس الوجوه بسبب الصراع الطائفي هناك، لكن الوضع الليبية مختلف، إذ ستعصف أي انتخابات بالسياسيين الحاليين”.

وأردف: “يعلم النواب وأعضاء مجلس الدولة بأن أي انتخابات مقبلة ستُخرجهم بلا شك من السلطة”.

ولفت إلى أن 6+6 كانت في الأصل مجرد خدعة للمجتمع الليبي كان الهدف منها هو إسقاط حكومتي، عبد الحميد الدبيبة، وفتحي باشاآغا، وإنشاء حكومة ثالثة بالتوافق بين عقيلة صالح وخالد المشري على أن يقوموا مرة أخرى بإفشال الوصول إلى الانتخابات، ولديهم القدرة على فعل ذلك.

وخلص الراجحي إلى أن باتيلي منح المجلسين فرصة بعد احتجاجهم على مبادرته بداعي انتهاك السيادة الوطنية الليبية والآن أمامه فرصة قوية لتحريك مبادرته، وهي بلا شك خطة قوية للذهاب إلى الانتخابات.