المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تنعى المفتي محمد الشويرف

نعت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تنعى مفتي الديار الليبية السابق الشيخ محمد المدني منصور الشويرف الذي وافته المنية عن عمر يناهز 93 عامًا.

وذكرت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، في بيان لها، أنها “تنعى بمزيد من الحزن والأسى، فضيلة العلامة الشيخ محمد المدني منصور الشويرف – مفتي الديار الليبية السابق، والذي وافته المنية عن عمر يناهز 93 عامًا”.

وأشادت المنظمة بدور المفتي السابق الفقيد البارز في نشر السلم المجتمعي، وبثِّ روح الإخاء والمودة، وإظهار صورة الإسلام السمحة، وتصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة.

واعتبرت المنظمة أن المفتي السابق يعد أقدم شخصية أزهرية في ليبيا، مشيرا إلى أنه التحق بالأزهر الشريف عام 1952 بكلية الشريعة والقانون، وكان من أوائل الكلية وتخرج فيها سنة 1956م، ثم واصل تعليمه في الأزهر الشريف فحصل على شهادة العالمية مع الإجازة في التدريس.

وقدمت المنظمة خالص العزاء لفرع المنظمة بليبيا، ولأسرة الفقيد وطلابه؛ وإنها تسأل العلي القدير أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.