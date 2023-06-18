الخطابي: لو كانت أمريكا صادقة في حل الأزمة الليبية لدعمت لجنة 6+6

أكد عضو مجلس النواب، المبروك الخطابي، أنه لو كانت أمريكا صادقة في مساعيها لحل الأزمة في ليبيا لكان الأجدى بها دعم لجنة 6+6 لإنجاحها.

وقال الخطابي، في تصريحات صحفية: “الموقف الأمريكي في ليبيا غامض، ونعتقد أن واشنطن تسعى لتدوير الأزمة في البلاد، ولجنة الـ75 السابقة ثبت عليها الفساد وعمليات الرشاوي بشهادة صحف أمريكية كبرى”.

وأضاف “الحكومة الحالية الناتجة عن لجنة جنيف جربت وأخلت بالتزاماتها تجاه الانتخابات، وأطالب القادة الليبيين بالاتفاق فيما بينهم والتنازل لحل الأزمة، وإدراك حجم المخاطر المحيطة بالبلاد”.

وتابع “المجتمع الدولي لا تحركه العواطف بل المصالح والأزمة الليبية لن تنتهي إلا بأيدي الليبيين، ويجب إفساح المجال للشعب الليبي لاختيار من يحكمه بحرية”.