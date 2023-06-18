مباحثات عربية أوروبية حول الأزمة الليبية

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الأحد مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل عددا من الملفات بينها الأزمة الليبية.

وبين المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية أن الجانبين تبادلا خلال لقائهما في القاهرة وجهات النظر فيما يخص الأزمات في السودان وليبيا واليمن وأوكرانيا وسبل العمل علي تسويتها، وكذلك الحاجة إلى معالجة جذور الأسباب التي ساهمت في تفاقم أزمة الهجرة غير الشرعية خاصة عبر البحر المتوسط.