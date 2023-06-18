الخطابي: على القادة الليبيين الإتفاق فيما بينهم والتنازل لحل الأزمة وإدراك حجم المخاطر

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المبروك الخطابي، إن الموقف الأمريكي في ليبيا غامض، معتقدًا أن واشنطن تسعى لتدوير الأزمة في البلاد.

الخطابي أشار في تصريح لشبكة “الرائد” الاخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان أنه لو كانت أمريكا صادقة في مساعيها لحل الأزمة في ليبيا لكان الأجدى بها دعم لجنة 6+6 لإنجاحها.

ولفت إلى أن لجنة 75 السابقة ثبت عليها الفساد وعمليات الرشاوي بشهادة صحف أمريكية كبرى، معتبراً أن الحكومة الحالية الناتجة عن لجنة جنيف جربت وأخلت بالتزاماتها تجاه الانتخابات.

وطالب القادة الليبيين بالإتفاق فيما بينهم والتنازل لحل الأزمة، وإدراك حجم المخاطر المحيطة بالبلاد.

ورأى أن المجتمع الدولي لا تحركه العواطف بل المصالح، مؤكداً أن الأزمة الليبية لن تنتهي إلا بأيدي الليبيين.

ودعا في الختام إلى إفساح المجال للشعب الليبي لاختيار من يحكمه بحرية.