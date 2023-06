إنقاذ 117 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا

قالت منظمة “أوبن آرمز” في بيان إنها تمكنت من إنقاذ 117 شخصا، بينهم 25 امرأة وطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، وقد أكدت أن معظمهم من إريتريا والسودان وليبيا.

وأوضحت منظمة “أوبن آرمز” الخيرية الإسبانية، أنها أنقذت المهاجرين على متن قارب خشبي متهالك كان غادر ليبيا في أحدث عبور محفوف بالمخاطر فوق البحر الأبيض المتوسط.

ووفق المنظمة، فقد جرت عملية الإنقاذ في المياه الدولية على بعد 30 كيلومترًا قبالة الساحل الليبي بعد أن غادر القارب ميناء صبراتة بعد منتصف الليل، وفقًا للبيان والمتحدث باسم الجمعية الخيرية.

وقالت المنظمة الخيرية إن جميع الركاب تلقوا تقييماً طبياً على متن سفينة “أوبن آرمز” دون تقديم مزيد من التفاصيل حول المكان الذي سيتم نقلهم إليه.

المصدر: منظمة “أوبن آرمز” الخيرية

