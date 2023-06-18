منظمة إسبانية تنقذ 117 مهاجراً انطلقوا من ميناء صبراتة غربي ليبيا

أنقذت منظمة “أوبن آرمز” الإسبانية للإغاثة، 117 مهاجراً، أمس السبت، كانوا على متن قارب خشبي متهالك قبالة سواحل ليبيا.

وقالت المنظمة، إن المهاجرين كانوا على متن قارب خشبي انطلق من ميناء صبراتة خلال الليل، في حلقة جديدة من محاولات العبور المميتة في البحر المتوسط.

وبحسب وكالة رويترز، أوضحت المنظمة أن من بين المهاجرين 25 سيدة وطفلا يبلغ من العمر ثلاث سنوات فقط، لافتة إلى أن غالبية المهاجرين من السودان وليبيا وإريتريا.

وأشارت منظمة “أوبن آرمز” إلى أن عملية الإنقاذ تمت في المياه الدولية على مسافة 30 كم من سواحل ليبيا، مضيفة أن المهاجرين تلقوا الرعاية الطبية اللازمة على متن سفينة تابعة للمنظمة.