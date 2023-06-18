باتيلي يشيد بمستوى الاستعدادات للمفوضية لتنفيذ الانتخابات الليبية 

الوطن – متابعات

استقبل رئيس مجلس المفوضية عماد السايح صباح اليوم الأحد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي والوفد المرافق له، بحضور عضوي المجلس عبد الحكيم الشعاب وأبوبكر مردة، في ديوان مجلس المفوضية.

يأتي هذا اللقاء في إطار الدعم الدولي الفني المقدم للمفوضية عبر مؤسسات وهيئات الأمم المتحدة العاملة في مجال دعم الانتخابات، واستعرض جملة من الموضوعات المتعلقة بالشأن الانتخابي، وآخر مستجدات مسار العملية الانتخابية، وسُبل تدعيم المقترحات والخطوات التي اتخذت في هذا الشأن، كما بحث سبل تقديم الدعم الفني والاستشاري مما يعزز جاهزية المفوضية ويهيئ مناخاً ملائماً لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة.

من جهته أكد باتيلي على استمرار دعم بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عامةً، للانتخابات الليبية، مشيداً بمستوى الاستعدادات التي بدت عليها المفوضية ما يؤهلها لتنفيذ انتخابات ترقى إلى المعايير والمبادئ المتعارف عليها دولياً.