النيابة العامة: حبس مسؤول وعنصرين طبيين بمركز زليتن الطبي

أمر مكتب النائب العام بحبس مسؤول قسم العيون احتياطيا وعنصريْن طبّييْن في مركز زليتن الطبي على خلفية اختلاس أدوات ومعدات لجراحة العيون داخل المؤسسة الصحية.

وبين مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن رئيس النيابة، بمكتب النائب العام، تولى إجراءات تحقيق واقعة اختلاس أدوات ومعدات لجراحة العيون داخل المؤسسة الصحية؛ فاستدَّل المحقق على مسؤولية: القائم على إدارة قسم العيون؛ وطبيبيْن؛ وممرضة بإثبات تسلُّمهم المنقولات محل الجريمة؛ ثم اختفاء هذه المنقولات وعدم استعمالها في النظام الجراحي؛ بغير مبرر يدرأ عنهم المسؤولية.

وأضاف مكتب النائب العام أنه أمام عجز المستجوَبين عن دفع دلائل الإثبات القائمة ضدهم؛ انتهى المحقق إلى الأمر بحبس ثلاثة متهمين احتياطياً؛ وملاحقة المتهمة الغائبة وفق قواعد الإجراءات الاحتياطية.