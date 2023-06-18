شاهد.. حل و اجابة اسئلة امتحان مادة اللغة الانجليزية اليوم لطلبة الشهادة الثانوية القسم الادبي في ليبيا 2023

بعد خروج الطلبة من قاعات الامتحان ، فيما يلي ننشر لكم اجابات حل امتحان اللغة الانجليزية لهذا اليوم الاحد الدور الاول لطلبة الشهادة الثانوية القسم الادبي 2023 الدور الاول، حلول اسئله الانجليزي الصف الثالث الثانوي أدبي في ليبيا .
حل اجابة اسئلة اللغة الانجليزية ثالثة ثانوي :
اللغة الإنجليزية:
140درجة 60سؤالاً
كل سؤال 2.33
درجة النجاح: 30 سؤالاً.
إجابة أسئلة الامتحان النهائي للشهادة الثانوية القسم الأدبي اللغة الانجليزية :
أ. فرج بومطيرق الفرجاني
(الاجابة الصحيحة باللون الاصفر)
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