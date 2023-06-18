الدبيبة يقدم التعازي في وفاة الشيخ محمد المدني الشويرف

قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة التعازي في وفاة مفتي ليبيا السابق الشيخ محمد المدني الشويرف.

وقال الدبيبة في تغريدة له بموقع “تويتر” “رحم الله العالم الفقيه الشيخ محمد المدني الشويرف، الذي فقدته بلادنا (…) وتغمده بواسع رحمته” وأضاف “خالص التعازي لأسرته ولطلابه وأحبابه ولأهلنا في زليتن، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

ويعتبر الشيخ الشويرف الذي توفي السبت عن عمر ناهز 93 عاما أحد أبرز علماء الدين الإسلامي في ليبيا حيث عرف بقراءته المعتدلة للإسلام وشغل عدة مناصب أبرزها مفتي ليبيا كما تم تكليفه بتأسيس الجامعة الأسمرية للعلوم الإسلامية بمدينة زليتن سنة 1996 وعين شيخًا للجامعة ورئيس اللجنة الإدارية إلى أن تركها سنة 2002.