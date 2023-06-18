العامة للكهرباء: الانتهاء من أعمال صيانة الوحدة البخارية الـ4 بمحطة الخمس

ليبيا- أعلنت الشركة العامة للكهرباء الانتهاء من أعمال صيانة الوحدة البخارية الـ4 بمحطة كهرباء الخمس بعد توقفها عن الخدمة.

بيان صحفي صدر عن الشركة طالعته صحيفة المرصد أوضح أن توقف المحطة جاء بسبب تهالك المكونات الداخلية للوحدة وانتهاء الساعات المحددة لها فنيا للعمل.

وأضاف البيان إن أعمال الصيانة جرى تنفيذها من قبل إحدى الشركات الإسبانية بمشاركة فنيي ومهندسي المحطة.

وتابع البيان إن ذلك يأتي في إطار جهود دعم الشبكة الكهربائية وتجديد وضعية وحدات التوليد للرفع من كفاءتها الإنتاجية وإطالة عمرها .